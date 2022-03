Atentie la inselatorii! Donatiile in bani pentru victimele razboiului din Ucraina se fac doar catre Crucea Rosie

Cu ocazia conferintei de presa de azi, primarul Calin Bibart a facut cateva precizari legate de modul in care autoritatile locale sunt pregatite sa cazeze la nevoie refugiati din Ucraina, in contextul in care in vama Nadlac timpii de asteptare sunt extrem de mari."Suntem pregatiti sa gestionam in parametri decenti situatia aparuta pe sensul de iesire din tara. Este clar ca va mai trece o perioada pana cand cozile de la punctele de trecere a frontierei vor disparea, in conditiile in care partea ... citeste toata stirea