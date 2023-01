Atentie, soferi - Circulatie in conditii de ploaie in toata tara: carosabil umed, alunecos - Porturile de la Marea Neagra, inchise

Circulatia rutiera se desfasoara miercuri dimineata in conditii de ploaie in majoritarea zonelor tarii. Toate porturile de la Marea Neagra sunt inchise din cauza vantului puternic.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt inregistrate evenimente rutiere sau conditii meteorologice nefavorabile care sa impuna restrictii de circulatie pe autostrazi sau pe drumurile nationale.Se circula in conditii de ploaie in judetele aflate sub atentionare Cod ... citeste toata stirea