In dimineata zilei de 17 februarie 2022, in jurul orei 7,30, minora ALESSIA DAVID, de 12 ani, a plecat de acasa, de pe strada Gelu, din municipiul Arad, spre scoala, pe strada Petru Rares, si de atunci nu se mai stie nimic despre ea.Copila are inaltimea de 150 cm, aproximativ 45 de kg, par saten, lung, ... citeste toata stirea