In dimineata zilei de 7 iunie 2022, OANCEA YASMINA, de 15 de ani, in jurul orei 8.00 a plecat voluntar de la domiciliul sau din Comuna Halmagiu, sat Letisoara nr.24, judetul Arad si pana in prezent nu s-a intors.Semnalmente: inaltime 1,65 cm, aproximativ 60 kg, par saten lung pana la umeri, ochi caprui, ... citeste toata stirea