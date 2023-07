ARAD. Proiectul european prin care Compania de Apa Arad va monta peste 11.000 de contoare inteligente, cu citire la distanta, functioneaza ca un magnet pentru escrocii care s-au gandit sa faca rost de bani de la aradenii de buna credinta. Bunaoara, Compania de Apa Arad a intrat in posesia unor biletele care au ajuns in cutiile postale ale aradenilor, biletele in care oamenii sunt anuntati ca, pentru diferite sume de bani, le vor fi montate contoare inteligente."In ultimele zile, in municipiu, ... citeste toata stirea