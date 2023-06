Mai multi soferi au fost depistati bauti sau sub influenta drogurilor, in acest weekend. In data de 23 iunie, in jurul orei 19:50, politistii Biroului Rutier au depistat un barbat de 30 de ani, din Chisineu-Cris, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ovidiu. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat valori pozitive pentru metamfetamina.Politistii Sectiei 1 Vlaicu au depistat la data de 25 iunie a.c., in jurul orei 02:10, un aradean de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada ... citeste toata stirea