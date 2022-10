Au condus sub influenta alcoolului si drogurilor

Politistii rutieri au desfasurat, la sfarsitul saptamanii trecute, mai multe actiuni pentru prevenirea accidentelor cauzate de consumul de alcool si droguri.Un tanar de 21 de ani, din Barsa, a fost depistat pe D.N. 79/A, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta drogurilor. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat o valoare pozitiva pentru consum de metamfetamina.Un barbat de 46 de ani, din Arad, a fost depistat de politisti in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 7, in ... citeste toata stirea