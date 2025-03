Au fost anulate restrictiile de viteza prin PTF Nadlac 2

Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen vine cu noi vesti bune pentru soferii care trec granita pe autostrada, prin PTF Nadlac 2. Asta, in conditiile in care restrictiile de viteza care au fost impuse, pe vremea in care acolo se formau cozi de tiruri de kilometri si kilometri, au fost ridicate."In trecut, pe tronsonul cuprins intre km 570 si km 582, limita de viteza a fost restrictionata la 100 km/h din cauza riscului ridicat de accidente rutiere, provocat de traficul aglomerat si de coloanele ... citește toată știrea