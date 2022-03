Au fost doua filme SEMNAL DE ALARMA la Cinema ARTA

Cinematograful ARTA de pe langa Centrul Municipal de Cultura Arad si-a reluat activitatea in acest sfarsit de saptamana cu proiectia a doua filme (ambele premiate la Cannes!) si ale caror incasari au fost folosite pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina.Primul film, DONBASS, a fost un documentar in care regizorul Serghei Loznitsa (cel care a facut si celebrul "Maidan") reuseste sa sugereze foarte plastic cum, lent si persuasiv, incet si sigur, are loc reinstaurarea comunismului in acea ... citeste toata stirea