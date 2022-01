Au inceput luptele in Ucraina, parlamentarii s-au baricadat in cladire

Proteste violente in Ucraina, in timp ce armata rusa se afla la granitele tarii, pregatita sa intervina in forta.Protest violent in Ucraina! Sub zidurile Parlamentului a avut loc astazi un miting al antreprenorilor, care nu au ezitat sa se lupte cu politia, informeaza Ukraina24/7.Sursa citata mentioneaza ca au existat si apeluri in multime pentru a lua cu asalt institutia. Oficialii din interior au fost nevoiti sa se baricadeze pe interior. Protestatarii au venit din nou sa ceara ... citeste toata stirea