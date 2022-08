Au "ingropat" munca part-time. Peste 2.400 de contracte desfiintate in Arad

ARAD.Statul are nevoie acuta de bani. Modificarile aduse Codului Fiscal si aplicate chiar de la 1 august, asta in conditiile in care cel putin pe proiectul pus in dezbatere publica modificarile ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2023, confirma necesitatea urgenta de a aduna cat mai multi bani la bugetul de stat. Sursa? Cresterea impozitarii muncii part-time. Cifrele dupa prima saptamana de aplicare a noii legislatii nu sunt insa cele la care poate ar fi sperat Ministerul ... citeste toata stirea