Au petrecut la padure si au lasat in urma multa mizerie

Ceea ce vedeti in imaginile alaturate e rezultatul lipsei de educatie a unor concitadini de-ai nostri.Acestia au petrecut, in seara zilei de 23 martie, intr-un loc de popas amenajat in aria protejata Parcul Natural Lunca Muresului, lasand in urma multa mizerie.Din pacate, pentru unii padurea este groapa de gunoi. Si, tot din pacate, acestia nu sunt putini... De aceea, facem un apel la vizitatorii civilizati sa ia atitudine si sa ne anunte sau sa sesizeze organelor de politie atunci cand ... citeste toata stirea