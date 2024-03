Au taiat anvelopele a 24 de masini!!!

In dimineata de 13 martie, politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie, persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate pe strada Miron Costin, din Arad.A fost constituita echipa operativa, pentru efectuarea cercetarii la fata locului si evaluarea prejudiciului.Totodata, sub coordonarea sefului Biroului de Investigatii ... citește toată știrea