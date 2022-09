Au vrut sa lase un cartier fara caldura: trei indivizi au fost prinsi cand furau o conducta de mari dimensiuni

Reprezentantii Politiei Locale anunta ca in urma intalnirii primarului cu cetatenii din zona Confectii, a fost intensificata activitatea de supraveghere desfasurata in aceasta zona, in fiecare seara constatandu-se contraventii cu privire la ordinea si linistea publica.De mentionat ca marti seara, in timpul patrularii prin Alfa si Confectii, un echipaj al politiei locale a surprins pe strada Nicolae Oncu trei persoane de sex masculin care sustrageau o conducta de fier de mari dimensiuni din ... citeste toata stirea