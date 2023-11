Miercuri, 22 noiembrie de la ora 20:00 sunteti invitati la o poveste despre oameni care ne inspira, sa povestim despre noi, despre povesti povestite si cum ne influenteaza acestea prezentul. O carte despre inima si pace, despre dragoste si recunostinta! Dincolo de durerea care ne apasa, neajunsuri, nedreptati exista o cheie importanta. Aceasta se afla in interiorul nostru, se numeste recunostinta! A 11-a carte... in 2 ani... Autoarea Lia Teodora Ianto a publicat pana la varsta de 35 de ani in ... citeste toata stirea