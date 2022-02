Autocarul UTA-ei a fost vandalizat la Cluj, inaintea meciului cu CFR (VIDEO)

Rivalitatea pe care o au fanii Universitatii Cluj cu suporterii UTA-ei pare a fi mai mare decat cea dintre dintre "U" si CFR.In aceasta dimineata, soferul clubului aradean a descoperit ca autocarul echipei a fost vandalizat. Se afla in parcarea unui hotel din Cluj, in conditiile in care UTA joaca astazi, de la ora 17.30, in compania celor de la CFR.Mesajele lasate de vandali pe autocar intrec orice masura a bunului-simt. In plus, mai trebuie spus ca asa-zisii fani ai sepcilor rosii si-au ... citeste toata stirea