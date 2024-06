AUTORI SI SCRIITORI

Aradul este, probabil, unul dintre orasele Romaniei cu cei mai multi autointitulati SCRIITORI, confuzia evidenta fiind intre acestia si AUTORII cartilor, fie de poezie/proza/critica si istorie literara/literatura pentru copii/dramaturgie sau traduceri literare. Nicio editura din Arad si foarte putine din tara isi asuma, in mod programatic, consilierea, ce are ca temei virtuti estetice, cu raportarea la un sistem axiologic. De exemplu, Editura Academiei Romane impune in vederea publicarii unei ... citește toată știrea