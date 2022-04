Autoritatile au revizuit planul care vizeaza ordinea si siguranta publica a municipiului

Consilierii locali municipali au fost convocati in sedinta ordinara a CLM, urmata si de una extraordinara, astfel ca azi consilierii au avut de votat aproape 60 de proiecte. Un proiect de hotarare care a fost respins de consilieri in februarie, o parte din ei de la PNL, alaturi de viceprimarul Lazar Faur, a fost readus in discutie la sedinta extraordinara de astazi. Este vorba despre proiectul de hotarare cu privire la aprobarea planului de ordine si siguranta publica al municipiului Arad ... citeste toata stirea