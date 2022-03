Autoritatile chineze, in ALERTA de COVID: un oras cu 9 milioane de locuitori, plasat in CARANTINA

Orasul chinez Shenyang, cu noua milioane de locuitori, a fost plasat, astazi, in carantina. Decizia vine in contextul in care China se confrunta in aceasta perioada cu cea mai grava recrudescenta epidemica inregistrata dupa 2020, fapt ce pune la grea incercare strategia ''zero-COVID'' a autoritatilor chineze.Orasul industrial Shenyang, unde se afla sediile mai multor fabrici, inclusiv cel al constructorului german de automobile BMW, si-a plasat ... citeste toata stirea