Complexul Matern-Pediatrie, care va fi construit de Consiliul Judetean Arad, a ajuns in faza de finalizare a evaluarii in vederea desemnarii proiectantului castigator pentru Documentatia Tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie, respectiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor."Ne dorim ca la finalul ... citeste toata stirea