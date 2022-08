Autostrada, "ca un drum de tara"

ARAD. La cativa kilometri dupa intrarea in tara, soferii se intalnesc cu zeci de gropi in autostrada. Atunci cand conduc cu viteza mare si sunt nevoiti sa faca slalom printre gropi, e imposibil sa nu se gandeasca la siguranta lor - dar si a celorlalti - in trafic. Pe o portiune de cativa kilometri, prima banda a autostrazii este un pericol pentru participantii la trafic."Nu vedem asa ceva la noi. Sunt foarte periculoase gropile astea, in special daca ploua, e pericol de acvaplanare", spune un ... citeste toata stirea