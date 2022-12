Autoturism cautat de autoritatile din Austria, descoperit de politistii de frontiera de la PTF Nadlac

Politistii de frontiera de la PTF Nadlac au descoperit un autoturism marca Fiat Talento, in valoare de 25.500 de euro, cautat de autoritatile din Austria.In data de 20.12.2022, in jurul orei 11.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, in varsta de 46 de ani, conducand un autoturism marca Fiat Talento, inmatriculat in Austria.La controlul de frontiera, in ... citeste toata stirea