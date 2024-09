Autoturism cautat de autoritatile din Germania, descoperit la Nadlac II

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la controlul de frontiera, un cetatean roman care a incercat sa tranziteze frontiera cu un autoturism Audi A7, estimat la aproximativ 40.000 de euro, cautat de autoritatile din Germania.Ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un barbat, cetatean roman, in varsta de 27 de ani, la volanul unui autoturism inmatriculat in Romania.In ... citește toată știrea