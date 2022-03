Autoturism de 15.000 de euro, cautat de autoritatile din Spania, descoperit la Nadlac

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit un autoturism marca Seat Arona, in valoare de 15.000 de euro, cautat de autoritatile spaniole.Ieri, 02.03.2022, in jurul orei 14.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetatean roman, in varsta de 55 de ani, conducand un autoturism marca Seat Arona, insotit de un alt cetatean ... citeste toata stirea