Autoturism de 48.000 de euro, cautat in Spania, gasit in Arad

Politistii de frontiera ai Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad au descoperit un autoturism, in valoare de aproximativ 48.000 de euro, cautat de catre autoritatile din Spania.Luni, 17.01.2022, in baza unei informatii detinute, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de frontiera Arad au descoperit pe raza municipiului Arad un autoturism marca BMW X4, model 2021,inmatriculat in Romania, ... citeste toata stirea