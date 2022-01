Autoturism de 6.000 de euro, cautat in Germania, gasit la Nadlac

Politistii de frontiera de la Nadlac II au descoperit un autoturism marca BMW Seria 5, in valoare de 6.300 de euro, cautat de autoritatile din Germania.In data de 28.01.2022, in jurul orei 23.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetatean roman, in varsta de 24 de ani, conducand un autoturism marca BMW Seria 5.La controlul de frontiera, in urma verificarilor in bazele de date, ... citeste toata stirea