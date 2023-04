Luni, 24 Aprilie, in jurul orei 11,30 un autoturism a iesit in afara partii carosabile intre localitatile Lipova si Neudorf.Este posibil sa fi ramas o persoana incarcerata.Intervin pompierii militari ai Sectiei Barzava cu o autospeciala pentru descarcerare si un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila. In sprijinul fortelor intervine si SVSU Lipova.Interventia este in dinamica.Update:In urma accidentului a rezultat o victima (un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani), constienta, ... citeste toata stirea