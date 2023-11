"In aceasta dimineata, in jurul orei 09:30, pompierii militari aradeni au fost solicitati sa intervina in urma producerii unui accident feroviar - autoturism lovit de tren, la intrarea in Aradul Nou dinspre localitatea Zadareni.Pentru misiune au intervenit pompierii militari ai Detasamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD Terapie Intensiva Mobila.In urma accidentului a rezultat o victima constienta, neincarcerata, care a fost preluata de ... citeste toata stirea