ARAD. Politistii Biroului de Politie Autostrada au identificat-o pe conducatoarea auto in urma aparitiei imaginilor pe Facebook. In legatura cu incidentul, IPJ Arad precizeaza urmatoarele: "Incidentul a avut loc in dimineata de 26 ianuarie, autoturismul in cauza deplasandu-se pe Autostrada A1, in zona km. 582-583, pe ... citeste toata stirea