Autoutilitara cu 80.000 de pachete de tigari, abandonata la Santana

ARAD. Autoutilitara a fost adusa din judetul Dolj, de catre patru barbati, la Arad. Aici a fost preluata de un barbat de 35 de ani din Santana. Politistii aradeni au reusit sa dea de urma celor patru doljeni, acestia fiind opriti de oamenii legii, in trafic, pe raza localitatii Lugoj. Asupra celor patru au fost gasite diferite sume de bani in euro, lei, forinti si dolari.Despre caz, IPJ Arad precizeaza ca "politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea ... citeste toata stirea