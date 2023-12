Cu prilejul zilei de 1 decembrie - Ziua Nationala a Romaniei, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Vasile Goldis" al judetului Arad a avut loc un ceremonial militar pentru avansarea in grad a unor pompieri aradeni.Astfel, in semn de apreciere pentru modul exemplar in care si-au indeplinit atributiile de serviciu, au fost inaintati in grad inaintea expirarii stagiului minim, doi ofiter si trei subofiteri, astfel:In grad de locotenent colonel - Sandru Dorin OvidiuIn grad de ... citeste toata stirea