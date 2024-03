Avantajele infiltratiilor intra-articulare cu acid hialuronic

In lupta impotriva afectiunilor degenerative ale articulatiilor, cum ar fi artroza, infiltratiile intra-articulare cu acid hialuronic reprezinta o solutie eficienta si cu rezultate promitatoare. In special, aceste infiltratii sunt deosebit de utile in tratarea gonartrozei (artroza genunchiului), coxartrozei (artroza soldului), artrozei gleznei, a umarului sau oricarei alte forme de artroza.Artroza, o afectiune cronica degenerativa, afecteaza un procent semnificativ al populatiei, in special pe ... citește toată știrea