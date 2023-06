ARAD.Se tot comenteaza, de ceva vreme, despre managementul de la clubul UTA. Am dorit sa aducem in lumina, in mai multe episoade, cifrele aradenilor, pentru a lamuri, intr-o oarecare masura, cum s-au descurcat conducatorii UTA-ei.Despre pierderiIn anul 2022, la capitolul pierderi, UTA e abia a zecea in clasament, asta in conditiile in care nou-promovata Hermannstadt si retrogradata CS Mioveni nu au dat oferit datele la timp si nu sunt incluse in clasament. Primul club e in insolventa, ... citeste toata stirea