Avertisment pentru soferi: pe numeroase sosele este ceata si se poate forma polei

Pe numeroase sosele din Romania, inclusiv pe autostrazi, este ceata si se poate forma polei. Avertismentul vine de la Centrul Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier. Totusi, se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere ... citește toată știrea