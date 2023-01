Avertismentul meteorologilor: Europa se incalzeste. Temperatura medie este cu 1,2 grade mai mare fata de acum 150 de ani

Europa a avut in 2022 al doilea cel mai calduros an inregistrat vreodata, iar in 12 tari au fost doborate recordurile de temperatura. Mai mult, ultimii opt ani au fost cei mai fierbinti opt ani consecutivi inregistrati in lume, potrivit meteorologilor.Europa a cunoscut in 2022 al doilea cel mai calduros an inregistrat vreodata, au declarat marti oamenii de stiinta din Uniunea Europeana, in conditiile in care schimbarile climatice au declansat fenomene meteorologice extreme care au distrus ... citeste toata stirea