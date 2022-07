Avertizarea este valabila duminica in intervalul orar 13.00-23.00. In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures, Transilvania, la munte si local, mai ales la deal, in Muntenia, Moldova si Oltenia, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, ... citeste toata stirea