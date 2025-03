Avertizare de cod portocaliu, incepand de maine

Incepand de joi, ora 2.00, pana sambata la ora 18.00, vor fi averse in cea mai mare parte a tarii, pe alocuri insotite de descarcari electrice, iar indeosebi in Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali, vestul Carpatilor Meridionali si in nordul Olteniei, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantitati de apa de 15...25 l/mp si local de peste 40 l/mp.Izolat va cadea grindina. Vor fi intensificari ale vantului, joi in toate regiunile, cu viteze mai mari in vest, est ... citește toată știrea