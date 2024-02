Avertizare DSVSA privind unele focare de pesta porcina africana, descoperite in judetul Arad

In contextul epidemiologic general, ce indica un potential de crestere a numarului de focare de pesta porcina africana, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad informeaza ca in luna februarie, anul curent, au fost confirmate 2 focare de pesta porcina africana (PPA), in localitatea Nadlac. Primul focar a aparut intr-o exploatatie neinregistrata sanitar-veterinar, iar celalalt a aparut intr-o exploatatie comerciala de tip A, avand un efectiv de 333 de capete suine.A ... citește toată știrea