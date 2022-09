Avertizare meteo: Cod galben de fenomene extreme in mai multe judete, pana sambata dimineata - HARTA

Meteorologii au emis, joi, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate, valabila pana sambata dimineata pe raza a noua judete.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 8 septembrie, ora 22:00 - 10 septembrie, ora 10:00, in Crisana, Maramures si in nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat grindina, iar ... citeste toata stirea