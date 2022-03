AVIOANE DE HARTIE pe cerul artei

In data de 25 Februarie a avut loc la "Colegiul de Arte "Sabin Dragoi" spectacolul "Avioane de hartie", dupa piesa de teatru scrisa de Elise Wilk, in regia lui Nicolae-Mihai Branzeu.Spectacolul trateaza subiecte foarte sensibile, niste adolescenti care se confrunta cu o gramada de probleme, bullying, dorul de parintii care au plecat in strainatate, tot felul de sentimente amestecate. Adolescenta e o perioada in care ori simti ca zbori si ca lumea e a ta, ori te simti neinteles si singur. ... citeste toata stirea