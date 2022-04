"Avioane de hartie", pe scena Teatrului Clasic "Ioan Slavici"

Dupa o pauza de doi ani, trupa de teatru "Performact" a Colegiului de Arte "Sabin Dragoi" revine in forta si prezinta miercuri, 13 aprilie, de la ora 19:00, la Teatrul Clasic "Ioan Slavici", spectacolul "Avioane de hartie" dupa Elise Wilk.Montarea, de o sensibilitate miscatoare, poarta semnatura binecunoscutului regizor aradean Nicolae Mihai Branzeu.Spectacolul pune sub lupa si sondeaza teme precum: singuratatea si lipsa unor repere morale puternice, teama de dragoste, abuzurile sub toate ... citeste toata stirea