Badea are programul sau, iar Poenaru semneaza cu UTA!

ARAD.Antrenorul echipei UTA, Ionut Badea, continua sa-si vada de treaba. Recomanda conduceriiprelungirea unor contracte, pregateste meciul cu Dinamo, dar mai ales a facut programul pentru sezonul urmator. Nu vrea sa vorbeasca despre transferuri, semn ca - totusi - are in vedere faptul ca ar putea fi ultimul joc pe banca tehnica a UTA-ei."Cred in posibilitatea de a ocupa locul 10 la finalul campionatului, insa nu depinde numai de noi. Atata vreme cat nu putem controla celelalte rezultate,