Din nefericire, baiatul de 15 ani lovit de masina , vineri noaptea, la Pancota, a decedat. Evenimentul rutier s-a petrecut vineri, in jurul orei 23:35, la iesirea din Pancota spre Seleus. Baiatul circula cu trotineta electrica pe contrasens, pe Drumul Judetean 709. La iesirea din oras catre Seleus, acesta a fost lovit de o masina condusa de un sofer in varsta de 40 de ani, care se afla sub influenta alcoolului.Soferul a parasit locul accidentului, iar tanarul, aflat in stop cardio-respirator, ... citeste toata stirea