In seara zilei de marti, 24 Mai, in sala mare a Teatrului Clasic Ioan Slavici s-a desfasurat povestea cu mafioti aradeni, in care cele 8 perechi de studenti ai Universitatii "Aurel Vlaicu" s-au intrecut in diferite teste de indemanare si perspicacitate.Probele au fost intercalate cu momente artistice sustinute de Ansamblul folcloric "Aradeana", de fascinantul Fashion Show orchestrat de catre designerul ... citeste toata stirea