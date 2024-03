Barbat accidentat grav de masina pe strada George Cosbuc

Un barbat de 70 de ani este intubat la spital, in stare critica, dupa ce a fost lovit de masina pe strada George Cosbuc.Azi, in jurul orei 12.44, politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre un eveniment rutier.Din primele cercetari a reiesit ca, un barbat de 36 de ani, din Arad, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada George Cosbuc, a acrosat un pieton angajat in traversarea strazii.In urma ... citește toată știrea