Barbat condamnat dupa ce a incercat sa violeze o femeie de 84 de ani

Barbatul care a incercat sa violeze o femeie de 84 de ani, a fost condamnat la 5 ani si 8 luni de inchisoare. El a primit o pedeapsa de 2 ani de inchisoare pentru violare de domiciliu si 5 ani de inchisoare pentru tentativa la infractiunea de agresiune sexuala, iar dupa contopirea pedepselor a rezultat una de 5 ani si 8 luni, cu executare.In data de 08.09.2024, in jurul orei 23:15, acesta a patruns fara drept in imobilul, in care locuieste persoana vatamata unde, profitand de starea de ... citește toată știrea