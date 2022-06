Barbatul care a fost impuscat la Sebis nu se mai poate apropia de sotie

Un barbat de 38 de ani, din Sebis, a fost impuscat in picioare de politisti, in dimineata zilei de 13 iunie 2022, dupa ce a avut un comportament violent si a incercat sa ia arma unuia dintre agenti, ne informau reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean Arad. Interventia politistilor fusese solicitata la locuinta barbatului respectiv, in urma unui scandal in familie. "In dimineata de 13 iunie a.c., in jurul orei 5,30, politistii din Sebis au fost solicitati sa intervina la aplanarea unui ... citeste toata stirea