Barna, mesaj pentru Ciuca, via Santana

"Am venit in Arad pentru a transmite un mesaj foarte clar: USR nu va tolera violenta in spatiul politic. De ani de zile, consilierii PSD si PNL practica politica pumnului in gura. Prin agresiunea lui Puia Catalin asupra Oanei Toma se transmite o neintelegere a democratiei. USR este in consiliile locale pentru ca a fost trimis acolo de cetateni. Domnule Ciuca, sustineti astfel de consilieri care ameninta o femeie coleg? Doamna Gorghiu, nu am vazut nicio reactie din partea voastra sau a