Bataie in trafic, pe strada Voinicilor (FOTO)

Persoanele implicate sunt la audieri la Politie in aceste momente.Bataia a avut loc in zona viaductului din Micalaca.Azi, 6 martie, in jurul orei 14:50, politistii Sectiei 2 Micalaca au fost sesizati despre o altercatie intre mai multe persoane, pe strada Voinicilor, din municipiu.La fata locului, in momentul producerii evenimentului, trecea un politist din cadrul Biroului Rutier, care se afla in ... citește toată știrea