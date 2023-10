S-au deschis ofertele depuse in cadrul licitatiei pentru atribuirea lucrarilor proiectului "Sursa de producere energie termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta la CET Hidrocarburi Arad SA". Au fost depuse doua oferte, de catre doua asociatii de firme, proiectul fiind extrem de complex.Prima oferta apartine companiei Restart Energy ONE SA, asociata cu 5 firme din Romania, firme cu sedii in Bucuresti, Resita si Timisoara, dar si cu doua firme straine, cu sediile in China si ... citeste toata stirea